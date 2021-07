Verstappen: "La vettura del 2022? E' interessante"

Ecco le parole di Max Verstappen dopo la presentazione del prototipo della nuova monoposto del campionato del mondo di Formula 1 2022: “Questa macchina mi sembra interessante. È molto diversa da ciò a cui siamo abituati. L’importante è migliorare la spettacolarità delle gare e permetterci di gareggiare più vicini, se questa è la maniera per riuscirci io sono assolutamente favorevole”.

Poi il leader del mondiale e il suo compagno di squadra della Red Bull Sergio Perez inquadrano il weekend di gara di Silverstone, nel quale verrà introdotta la gara sprint al sabato, sulla distanza di 100 km, che fungerà da griglia di partenza per il Gran Premio di domenica: “Il cambio di format renderà tutto più difficile, ma non vedo l’ora di cominciare. In Mercedes stanno lavorando su alcune modifiche alla macchina da diverso tempo e se saranno modifiche vincenti è chiaro che si avvicineranno. Per quel che riguarda noi, credo saremo competitivi anche questa volta, ma è difficile dire in quali posizioni termineremo la corsa. Rimaniamo molto concentrati, siamo pronti per il weekend, che affronteremo con la giusta grinta. Arriviamo da gare molto soddisfacenti, ma i nostri sforzi sono orientati al raggiungimento degli obiettivi futuri, che sono migliorare weekend dopo weekend”.

“Sono più che sicuro che questo weekend le Mercedes saranno più forti rispetto alle scorse gare – gli fa eco Perez -, ma come sempre faremo del nostro meglio per conquistare la vittoria. Siamo curiosi di vedere cosa accadrà. Come team abbiamo lavorato davvero tanto per provare a immaginare come saranno quei 100 chilometri. Speriamo che i nostri sforzi vengano ripagati”.

OMNISPORT | 15-07-2021 18:22