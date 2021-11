Verstappen lancia l'allarme: "Ci manca il passo"

20-11-2021 16:40

Il Mondiale 2021 di Formula 1 è finora proceduto ad ondate, con lunghe fasi favorevoli alla Mercedes ed altre alla Red Bull. La coda dela stagione sembra poter sorridere nuovamente alle Frecce Nere e allora per Max Verstappen è impossibile nascondere la preoccupazione al termine delle prove ufficiali del GP del Qatar, che hanno visto Lewis Hamilton conquistare la pole position proprio davanti al pilota olandese, che rischia però una penalità per non aver rispettato la bandiera gialla nell’ultimo giro lanciato dopo la foratura di Pierre Gasly.

Verstappen, che ha già dovuto subire la rimonta di Hamilton in Brasile, ha ammesso a fine qualifiche le difficoltà attuali della propria monoposto:

“L’inizio del weekend è stato complicato, già nel corso delle prove libere abbiamo fatto fatica. Ci manca un po’ di passo, ma sono secondo e tutto è aperto. Speriamo di poter lottare per la vittoria”.

Max si appella al fatto che la pista di Losail, inedita per la Formula 1, presenti incognite per tutti i piloti: “Non abbiamo mai gareggiato su questo tracciato e quindi fare delle previsioni è complicato, sarà un GP con tante incognite. Dobbiamo analizzare i dati e capire come fare al meglio la partenza per preparare la nostra strategia“.

