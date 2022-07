Verstappen mette in guardia la Red Bull

22-07-2022 08:58

38 punti di vantaggio possono essere tanti, ma anche un monito per tenere alta la tensione e la concentrazione. Il gap tra Verstappen e Leclerc esiste, ma non è così profondo e già determinante per le sorti del titolo iridato.

Lo sa bene Max Verstappen che va incontro ad un weekend fondamentale per misurare i valori delle forze in campo. Sul circuito del Paul Ricard infatti, già a partire da oggi, primo giorno di sessione di prove libere, la Red Bull deve cercare di ritrovare lo smalto e la brillantezza giusti. Tutti si attendono una risposta importante dopo i problemi di usura delle gomme nell’ultimo Gp austriaco.

Alla luce di quanto si è potuto vedere, il margine di vantaggio di 38 punti non sembra far dormire sonni tranquilli all’alfiere olandese della Red Bull.

“Il nostro vantaggio in classifica in termini di punti, non dà alcuna garanzia di vittoria – le parole del campione del mondo in carica – finora non abbiamo avuto dei weekend dominanti, ad inizio stagione abbiamo dovuto inseguire, poi abbiamo approfittato dei problemi di affidabilità della Ferrari. Con questo non sto dicendo che la Ferrari sia la macchina più veloce in pista, dipende molto dai vari tracciati, ma ad essere onesti, ha avuto più weekend performanti rispetto a noi. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, non c’è altra via”.

Il weekend francese intanto è pronto a partire: oggi alle ore 14.00 prima tornata di prove libere in cui la Ferrari proverà un nuovo fondo dotato di vari canali per cercare di ridurre ulteriormente l’innesco del porpoising e deviare verso l’esterno le turbolenze.