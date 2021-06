Verstappen provoca Hamilton: "Sette titoli? Facile con quella Mercedes?

Il sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton nei giri conclusivi del Gp di Francia rischia di diventare uno dei manifesti del Mondiale 2021. Per il momento si tratta del passaggio-chiave per fare dell’olandese della Red Bull il favorito per il titolo iridato, anche se la battaglia sarà ancora molto lunga.

In pista e fuori, a suon di frecciate incrociate.

Una di queste è arrivata proprio da Max, che in un’intervista concessa a ‘Crash.net’ è tornato a pungere il rivale sulla ridotta concorrenza che l’inglese ha trovato nelle ultime stagioni:

“Penso che molti altri piloti avrebbero potuto centrare ottimi risultati con quella monoposto. Diversi protagonisti della F1 avrebbero potuto vincere 7 titoli”.

Verstappen ha poi rincarato la dose con stile: “Non vincere il campionato non renderà la mia vita più triste. Amo quello che faccio e anche un pizzico di fortuna può decidere la tua storia. Essere al posto giusto nel posto giusto per esempio. A volte per un titolo c’è più competizione, con più scuderie coinvolte, altre volte è un monologo. In quel caso, se sei nel team sbagliato, i record e le vittorie non puoi che sognarle. Ora so che posso giocarmela e cercherò di fare il massimo. Voglio lottare per il successo finale, ma quello che più mi interessa è essere felice in quel che faccio”.

Infine la stoccata conclusiva, senza neppure citare Hamilton nella lista dei più grandi di sempre: “Non so se abbia senso dire chi può sia il migliore pilota di sempre. Mi vengono in mente Graham Hill, Jim Clark, Michael Schumacher o Ayrton Senna. Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, anche perchè ognuno è forte in qualche aspetto”.

OMNISPORT | 24-06-2021 09:25