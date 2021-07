Verstappen: "Sensazione bizzarra alla guida"

Max Verstappen ha chiuso al secondo posto le qualifiche del venerdì a Silverstone, dietro al rivale Lewis Hamilton: “Lewis? Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. La macchina stava andando piuttosto bene, era ben guidabile. Poi però c’è stato molto sottosterzo e non potevo attaccare davvero le curve. Aspettavo solo che ci fosse più aderenza sull’anteriore”.

“Sensazione bizzarra nella guida. E’ andata come è andata ma siamo vicini. Va bene così. Sensazione bizzarra: spingi a tutta in qualifica, ma non serve per la pole. Domani vedremo. Per la gara abbiamo una buona macchina ma dobbiamo sistemare i problemi”.

OMNISPORT | 16-07-2021 20:42