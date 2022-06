Verstappen snobba Leclerc: "Il suo ritiro? Avrei vinto lo stesso"

12-06-2022 15:18

Prima vittoria in carriera a Baku per Max Verstappen, che dimentica il “muro” del 2021 trionfando quasi senza accorgersene al termine del GP più amaro dell’anno per la Ferrari costretta al doppio ritiro con Sainz e Leclerc.

La quinta affermazione stagionale, quarta negli ultimi cinque GP, manda il campione del mondo in carica in fuga sul monegasco, ora distante 34 punti e superato anche da Sergio Perez.

I progressi compiuti dalla Red Bull rispetto alla prima fase della stagione sono evidenti, così al termine della gara Verstappen glissa sulla componente “fortuna” che ha agevolato Milton Keynes…: “Sono stato fortunato per il ritiro degli avversari. Comunque per come andava la monoposto credo avrei vinto lo stesso”.

L’olandese sorvola sull’ordine di scuderia arrivato a Perez prima del sorpasso del compagno di squadra: “Ho avuto un ottimo passo, sono riuscito a superare Perez – ha aggiunto Verstappen – Sono soddisfatto del bilanciamento della vettura, avevo tutto quello che serviva per vincere, ma dobbiamo continuare così”.