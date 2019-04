Verstappen verso la Mercedes: papà Jos dice di no

Non ci sono stati contatti tra la Mercedes e Max Verstappen. In questi giorni era stato Helmut Marko, ex pilota e scopritore di talenti per la Red Bull, a parlare di un interessamento del team da cinque stagioni campione del mondo verso il talentuoso olandese. Ma a smentire categoricamente tale indicazione è stato Jos Verstappen, padre di Max, che ha scelto il quotidiano 'De Telegraaf' per provare a fare chiarezza sulla vicenda.

"Non è vero che Toto Wolff ha chiamato Max. In realtà credo che neanche abbia il suo numero. Sono stato io, casomai, ad averci parlato di tanto in tanto. Ma mi pare una cosa normale. Noi siamo molto soddisfatti della Red Bull e della collaborazione con la Honda, stiamo lavorando sodo e compatti per tramutare un sogno in realtà", ha dichiarato l'ex pilota, che guidò in Benetton con Michael Schumacher e poi passò alla Arrows e alla Minardi.

Verstappen è sotto contratto con la Red Bull fino al 2020, anno in cui scadono anche gli accordi di Lewis Hamilton con la Mercedes e di Sebastian Vettel con la Ferrari.

SPORTAL.IT | 09-04-2019 23:59