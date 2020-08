Vertonghen al Benfica, l'agente: "C'erano tre italiane su di lui"

Chiusa dopo otto anni la sua lunga avventura al Tottenham, la carriera di Jan Vertonghen riparte dal Benfica, ma secondo l’agente del calciatore, Tom de Mul, anche tre società di Serie A hanno provato a convincerlo dopo la scadenza del contratto con i londinesi.

In un’intervista al portale belga ‘Sporza’, de Mul ha infatti rivelato: “Ci sono stati contatti con Roma, Inter e soprattutto Napoli, che ad un certo punto, si erano realmente fatti molto concreti. Per Jan sono però stati importanti i tre anni di contratto, così come il fatto che il Benfica possa garantirgli la possibilità di competere per trofei e di giocare in Champions, o almeno sicuramente in Europa League”.

“All’inizio non era la sua prima scelta, ma il club ha lavorato bene – ha aggiunto il procuratore, parlando della società portoghese -. Gli sono state offerte stabilità e continuità con un triennale e questa è una cosa molto importante. Jan ha iniziato a pensare sempre di più a questa opzione e alla fine tutto è andato bene”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 16-08-2020 10:51