Vettel: "C'è molto altro da imparare"

10-03-2022 21:24

Terzo al mattino e ottavo nel pomeriggio, il pilota dell’Aston Martin Sebastian Vettel si è espresso così dopo la prima giornata di test in Bahrain: “Abbiamo già imparato molto sull’AMR22 anche se noi, come tutti gli altri team, abbiamo ancora molto da apprendere su questa nuovissima generazione di vetture di Formula 1”.

“La mia prima impressione sull’AMR22 è stata relativamente positiva, quindi non vedo l’ora di lavorare con il team per fare ulteriori passi avanti in Bahrain. È stato un peccato concludere la giornata con un problema ma abbiamo completato molti giri e possiamo essere contenti del lavoro svolto finora”, sono le parole del quattro volte campione del mondo diffuse dalla scuderia inglese.

