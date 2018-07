Vettel: "Ho spinto come un pazzo"

"La safety car ha reso tutto piu' frizzante ma e' stata una bella battaglia con Valtteri. Ho spinto come un pazzo, non e' stato semplice trovare un modo per passarlo ma credo di averlo sorpreso", sono le parole di Sebastian Vettel dopo la vittoria a Silverstone.

"Non ero sicuro di poter completare la curva ma sono contentissimo. Ringrazio il team che mi ha sostenuto, ieri avevo un piccolo problema al collo, avevo un po' di preoccupazione ma oggi ero in ottime condizioni. Una giornata fantastica, una gara che mi sono goduto".

SPORTAL.IT | 08-07-2018 17:40