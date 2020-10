Vettel: "Leclerc sfrutta meglio la SF1000"

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha ammesso che Charles Leclerc riesce a sfruttare meglio il potenziale della SF1000: “Siamo d’accordo sul fatto che la macchina non sia facile da guidare. E certamente la viviamo in modo diverso, perché so che lascerò a breve il team. C’è da dire questo, però: Leclerc riesce regolarmente a tirar fuori il 100% del potenziale della vettura. Io invece faccio fatica, talvolta. Tuttavia, voglio chiudere la stagione tornando a fare quello che so di poter raggiungere. La Ferrari avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, grazie alla sua storia, grazie a Michael Schumacher”.

Sulla pista di Portimao: “Credo che il circuito sia davvero entusiasmante. Ci sono tanti cambi di pendenza, tante curve cieche. In termini di preparazione ho cercato di trovare qualche on-board, ma ce n’è una quantità molto limitata, almeno tenendo conto di vetture piuttosto veloci. Sono stato al simulatore, penso che questo possa aiutarmi, poi vedremo. Credo che sia bello correre in un circuito nuovo, personalmente non ho mai gareggiato in Portogallo in Formula 1. Penso che addirittura non ho mai corso in Portogallo nella mia carriera, sono stato all’Estoril ma senza gareggiare, dunque sono entusiasta di essere qui”.

OMNISPORT | 22-10-2020 20:00