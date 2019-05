Vettel risorge: secondo a Montecarlo dietro super Hamilton

Spettacolare sesta prova del Mondiale 2019 di Formula 1 sul circuito di Monaco.

Se infatti il nome del vincitore non è certo una sorpresa, visto che Lewis Hamilton, scattato dalla pole position, ha ottenuto il quarto successo della stagione, per la prima volta dall’inizio del campionato è saltata la doppietta della Mercedes. Valtteri Bottas ha infatti concluso solo al terzo posto, alle spalle di un regolare Sebastian Vettel, che ottiene così il miglior piazzamento della stagione in un altro weekend nero per la Ferrari, condizionato dal pasticcio che ha frenato in prova Charles Leclerc.

In realtà il protagonista della giornata è stato Max Verstappen, secondo al traguardo, ma penalizzato durante la gara di cinque secondi, scalati dal tempo finale, a causa di “unsafe release”. L’olandese della Red Bull si è confermato il cavallo pazzo del Circus, riuscendo comunque a mettere in difficoltà Hamilton come mai successo prima durante questo primo scorcio di campionato. Verstappen, che ha finito al quinto posto, sondato dal team radio, ha scelto la via più impervia e pericolosa per scontare la penalità, ovvero quella di non passare dal box, bensì di farselo scalare a fine corsa. Non pago, il figlio d’arte, pur certo di perdere il secondo posto e ancor di più l’eventuale vittoria, ha addirittura tentato il sorpasso su Hamilton a tre giri dalla fine: il contatto tra i due ha fatto sognare Vettel, ma alla fine l’inglese ha tenuto, vedendo per primo in volata la bandiera a scacchi e centrando il terzo successo in carriera nel Principato, di sicuro il più sofferto.

Quanto a Leclerc, l’idolo di casa, partito dalla 16esima posizione, era stato protagonista di un ottimo avvio con sorpassi in serie a Norris e Grosjean: fatale però l’assalto a Hulkenberg al decimo giro, perché il ferrarista ha toccato la Renault del tedesco rimediando una foratura. Vano il pit stop, al giro 18 è arrivato il mesto ritiro.

In classifica Hamilton vola: primo posto con 137 punti, Bottas è a 120. Vettel a 82.

Questa la top ten:

1 44 L. Hamilton Mercedes

2 5 S. Vettel Ferrari + 2"602

3 77 V. Bottas Mercedes + 3"162

4 33 M. Verstappen Red Bull + 5"537

5 10 P. Gasly Red Bull + 9"946

6 55 C. Sainz McLaren + 53"454

7 26 D. Kvyat Toro Rosso + 54"574

8 23 A. Albon Toro Rosso + 55"200

9 8 R. Grosjean Haas + 61"034

10 3 D. Ricciardo Renault + 60"894

SPORTAL.IT | 26-05-2019 17:11