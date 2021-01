Via Castillejo, dentro l'ex Juve: i milanisti si ribellano

L’indiscrezione di mercato lanciata oggi da Tuttosport fa discutere i tifosi del Milan. Secondo il quotidiano, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe fatto un sondaggio per Douglas Costa, esterno offensivo ex Juventus attualmente in prestito al Bayern Monaco.

Via Castillejo, dentro Douglas Costa

Il brasiliano, 30 anni, finora ha messo insieme solo 9 apparizioni in Bundesliga, soltanto 3 delle quali da titolare, e ha partecipato a tutti i match del girone di Champions League dei bavaresi, anche se soltanto in due occasioni è stato schierato dal primo minuto. Con il suo arrivo la fascia destra del Milan diventerebbe però un po’ troppo affollata: probabile, a quel punto, che a fare le valigie sia Samu Castillejo.

Inserire Costa per lo spagnolo, però, non viene ritenuto un vantaggio da parte di molti tifosi milanisti, piuttosto scettici sul contributo che l’ex Juve potrebbe dare in rossonero.

I tifosi vogliono tenersi lo spagnolo

“Effettivamente uno che si rompe ogni due settimane ci manca”, scrive su Facebook Alessio ricordando una certa fragilità di Douglas Costa. “E perché fare una cosa del genere? Douglas Costa fa in media meno della metà delle partite per problemi fisici”, aggiunge Roberto. “Con tutta l’ammirazione che ho per Costa, mi tengo comunque Castillejo tutta la vita…”, il parere di Renato.

Bartino crede nel gruppo costruito da Maldini: “Evitiamo di fare stupidaggini. Questa rosa, per il nostro obiettivo, va più che bene! Non la stravolgiamo (con gente che poi non è adatta al sacrificio)”.

“Non scherziamo, Castillejo si impegna per 90 minuti, Costa è un mediocre da 6 milioni di ingaggio”, ricorda Primo. Bocciatura totale, infine, da parte di Christian: “Meglio Castillejo, giocatore onesto con spirito di sacrificio anche seppur con limiti tecnici. Ha sempre sputato sangue per la maglia. Douglas Costa giocatore fortissimo messo fuori da Juventus e Bayern per limiti caratteriali e fisici, sempre e solo in infermeria”.

SPORTEVAI | 29-01-2021 10:24