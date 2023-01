07-01-2023 10:56

Come è noto, dalla giornata di ieri il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Gianluca Vialli, morto nella clinica di Londra dove era ricoverato da alcune settimane a causa dell’acuirsi delle condizioni di salute, che lo avevano portato a lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Mancini.

Vialli, giallo sulla data dei funerali privati

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno in forma privata e non verrà comunicata la data delle esequie. La decisione è stata presa dalla famiglia e dallo stesso Vialli, che si è sempre tenuto lontano dai riflettori (fatta eccezione i suoi impegni sportivi). Per la moglie Catheryn le figlie, i genitori anziani e i fratelli ora è il momento più duro e, per questo motivo, nonostante apprezzino la vicinanza dei tifosi, chiedono rispetto del dolore per la scomparsa del proprio caro.

Vialli, funerali privati e cerimonia a Cremona?

Tuttavia, i tifosi di Gianluca Vialli non verranno delusi. Il quotidiano sportivo riporta che a Cremona, città di origine dell’ex calciatore, verrà proposto un evento di commemorazione al termine del campionato, quando potranno intervenire diversi calciatori che hanno lavorato con Vialli in nazionale, nonchè ex compagno di squadra dello stesso ex collaboratore di Mancini. Il periodo prescelto, quindi, potrebbe essere nella seconda decade di giugno.

Vialli, il ricordo dei tifosi a Londra

Oltre in Italia, come è noto, Vialli era molto apprezzato anche in Inghilterra. Davanti la clinica in cui era ricoverato, tifosi in continuo pellegrinaggio lasciano sciarpe della Juventus e della Sampdoria, oltre a fiori e biglietti carichi di affetto. Molto emozionante anche il saluto dei sostenitori del Chelsea a Stanford Bridge, dove vi è una galleria riservata alla storia dei grandi calciatori dei Blues. Anche lì sciarpe, foto e tanto amore.