Vicenza, doppia tegola per Pontisso

Ancora una positività al Coronavirus in casa Vicenza.

Il club biancorosso ha infatti reso noto che “dai tamponi molecolari effettuati ieri pomeriggio, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Simone Pontisso che si aggiunge ai casi comunicati in precedenza. Il calciatore si trova in isolamento domiciliare”.

Nella giornata di mercoledì il Vicenza aveva annunciato le positività di Luca Barlocco, Pietro Beruatto, Matteo Bruscagin, Stefano Giacomelli ed Emanuele Padella oltre che di due membri dello staff tecnico.

Situazione preoccupante, quindi, al punto che è stato deciso di proseguire gli allenamenti in forma individuale, senza l’utilizzo di ambienti comuni.

“Il gruppo squadra – si conclude la nota – sarà nuovamente sottoposto a tampone nella giornata di venerdiì 13 novembre, come da protocollo vigente”.

Lo stesso Pontisso, peraltro, che si è infortunato nel corso della gara vinta sul campo della Cremonese, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver riportato la rottura del legamento crociato anteriore: è quanto emerso del riscontro clinico e della risonanza magnetica nucleare nella quale è stata anche confermata la prima diagnosi clinica di trauma distorsivo del ginocchio sinistro.

OMNISPORT | 12-11-2020 20:35