Vicenza, Di Carlo: "Entella? Sfida dura"

Dopo tre sconfitte consecutive, il Vicenza ha la possibilità di rialzare la testa e cercare di concludere dignitosamente il campionato. La sfida del prossimo turno, sulla carta sembra apparentemente facile per il Vicenza che alla ripresa del campionato sarà impegnato fuori casa.

Domani pomeriggio infatti, gli uomini di mister Domenico Di Carlo sono chiamati all’esame Entella, fanalino di coda della classifica. Proprio il mister, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione generale.

Queste le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: “Abbiamo portato quasi in fondo questo campionato, nelle ultime tre partite abbiamo rallentato ma non siamo mai andati indietro. Potremmo riscattarci e raggiungere l’obiettivo che è lì e dare il massimo. La squadra sta bene, ho 24 giocatori che stanno bene e sono desiderosi di lottare ogni minuto per portare a casa il massimo da Chiavari, questi dieci giorni ci sono serviti per ricaricare le batterie e domani è la prima delle quattro partite in dieci giorni, c’è da andare in campo, combattere e portare a casa punti. Domani sarà una gara difficile, che ha cambiato allenatore, ma noi puntiamo su di noi. Le partite a fine stagione sono tutte da Champions League, ognuno ha le proprie motivazioni, noi dobbiamo guardare alle nostre qualità che durante il campionato ha dimostrato di avere. La squadra e il gruppo stanno bene, abbiamo grandi motivazioni, dovremo rispettare l’Entella”.

OMNISPORT | 30-04-2021 13:36