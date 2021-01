Vicenza-Frosinone, numeri agli antipodi

Dopo la brutta sconfitta interna contro la Spal prima della sosta il Frosinone riparte dal Vicenza, avversario della 18a giornata.

Tutte la sfide tra le due squadre in Serie B si sono giocate negli anni 2000; sei vittorie per i veneti, cinque per i ciociari (compresa l’ultima) e tre pareggi a chiudere il parziale.

Dopo aver tenuto la porta inviolata in sei dei primi nove precedenti con il Frosinone in Serie B, il Vicenza ha subito almeno un gol in tutti gli ultimi cinque (due reti di media a match).

I ciociari non vincono sul campo del Vicenza da maggio 2009 (1-0, rete di Éder); da allora, tre sconfitte e un pareggio, nel match più recente, in Serie B.

Il Frosinone ha segnato soltanto 17 gol in questo campionato; solo una volta nella sua storia la squadra ciociara ne aveva realizzati meno a questo punto della stagione: 16, nel 2010/11, unico torneo in cui era poi retrocessa nella serie inferiore.

Il Vicenza incassa gol da 18 partite casalinghe di campionato: si tratta della serie aperta più lunga tra le squadre che partecipano a questa Serie B.

OMNISPORT | 14-01-2021 19:32