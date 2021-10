Vicenza, Rosso dopo il crac di Terni: "Chiedo scusa a tutti"

25-10-2021 13:20

Diciannovesimo posto in Serie B, secondo peggior attacco e seconda peggior difesa del torneo: solo 3 punti realizzati fin’ora frutto dell’unica vittoria conquistata ai danni del Pordenone in trasferta.

Le cose per il Vicenza non vanno per niente bene. Sabato tra l’altro è arrivata un’altra disastrosa sconfitta maturata a Terni. Una pesantissima débâcle quella rimediata al Liberati, dove i veneti sono caduti per 5-0.

E dai canali ufficiali del club, arrivano le parole del presidente Stefano Rosso: “A nome della società chiedo scusa a tutti: ai nostri ultras, tifosi, soci, investitori e a tutta la comunità di Vicenza, per una prestazione e una situazione che nessuno di noi si aspettava e merita.

Ora, come è giusto che sia, ci chiuderemo tra di noi per continuare a lavorare e per cercare di uscire al più presto da questa situazione difficile, prendendoci ciascuno, giocatori inclusi, le proprie responsabilità”.

Nel turno infrasettimanale il Vicenza attende il Monza: un’altra big partita molto a rilento, ma che vuole guadagnare velocemente i punti persi. Il Vicenza è avvisato.

