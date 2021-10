Si avvicina il ritorno in panchina di Gennaro Gattuso: i contatti

E’ una stagione strana, per la Serie A appena incominciata ma segnata già da problemi e strappi. E non solo per via delle implicazioni che derivano dall’entrata in vigore del Green Pass e le conseguenze per Federazioni e società; da affrontare e risolvere ci sono i consueti inconvenienti, le insofferenze e i risultati da far quadrare, oltre ai temi quali rinnovi e trattative. Al Genoa, la nuova proprietà subentrata a Enrico Preziosi, la 777 Partners, starebbe valutando un cambio in panchina importante e avrebbe già contattato un allenatore noto, ma attualmente senza panchina: Gennaro Gattuso.

Genoa, via Ballardini per Gattuso

L’indiscrezione, riportata da Calciomercato.com, segue quanto riportato da altre testate specializzate in merito al possibile ritorno di Ringhio Gattuso alla guida di una squadra. Non solo Serie A: la voglia di tornare a occupare quella poltrona sarebbe così prepotente da spingere Gattuso a valutare anche proposte non proprio di prima fascia per riprendersi una visibilità interrotta, dopo lo strappo con la proprietà della Fiorentina ancora prima che iniziasse il campionato.

La reazione di Gattuso alla proposta del Genoa

Gattuso avrebbe ascoltato la proposta della nuova proprietà genoana, avrebbe riflettuto e per ora accantonato l’ipotesi di occupare il posto di Davide Ballardini, forse preferendo lasciarsi libero da vincoli, in attesa magari di una mossa decisiva da parte di una diversa società. Ragion per cui, l’allenatore avrebbe deciso di rimanere libero.

Da allora ad oggi si sono rincorse voci, anticipazioni e possibili nuovi accordi per il rientro di Gattuso nel calcio più importante, dalla Premier alla Serie A e B: per ora questi contatti, che riservano per i tifosi del Genoa nuove aspettative e la speranza di tornare ai fasti passati.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN

VIRGILIO SPORT | 14-10-2021 10:09