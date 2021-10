Gennaro Gattuso pronto per una nuova avventura in panchina

Gennaro Gattuso ha tanta voglia di tornare in panchina dopo le recenti esperienze non proprio entusiasmanti. Il Campione del Mondo 2006 ha lasciato il Napoli dopo il quinto posto della passata stagione, e si è dimesso da tecnico della Fiorentina prima ancora di essere presentato questa estate. Ora si prospetta la Serie B per Ringhio, e in particolare la panchina del Parma.

Nonostante ufficialmente Enzo Maresca sia stato ampiamente confermato dal Parma, i dirigenti di Krause hanno iniziato, sottotraccia, a tastare il terreno per trovare un eventuale sostituto. I nomi principali sono quelli di Fabio Cannavaro, liberatosi da poco dai cinesi del Guangzhou, Andrea Pirlo e proprio Gattuso, che comunque ha più esperienza europea rispetto agli altri due candidati.

OMNISPORT | 05-10-2021 14:34