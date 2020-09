Vidal aspetta l'Inter ma si allena con il Barcellona

Situazione ancora bloccata per Arturo Vidal: l’accordo con il Barcellona sulla buonuscita non è stato ancora trovato, e il centrocampista cileno non può trasferirsi in Italia, dove l’Inter e Antonio Conte lo aspettano a braccia aperte.

Il giocatore, in attesa di novità, si è allenato regolarmente con i compagni, agli ordini del tecnico olandese Ronald Koeman, alla Ciudad Deportiva.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 17-09-2020 17:11