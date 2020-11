Vidal reclama un rigore: doppio giallo e rosso

Doveva essere la ciliegina sulla torta nerazzurra ma i primi mesi di Vidal all ‘Inter sono stati da incubo. L’ultimo episodio mercoledì sera contro il Real Madrid.

Il centrocampista cileno, fortemente voluto da Conte, intorno alla mezz’ora di gioco è caduto nell’area avversaria reclamando un calcio di rigore.

L’arbitro Taylor però non ha ravvisato nessuna irregolarità, a quel punto Vidal si è alzato di scatto raggiungendo il direttore di gara per un duro faccia a faccia.

Taylor ha così estratto un primo cartellino giallo, salvo sventolare il secondo espellendo un troppo nervoso Vidal. Il tutto con l’Inter in svantaggio a causa del rigore assegnato e trasformato da Hazard per il Real Madrid in avvio di gara.

Ecco perché quello del cileno è stato un errore imperdonabile, specie per un giocatore della sua esperienza anche a livello internazionale. E un ulteriore segnale di come qualcosa in nerazzurro non stia andando per il verso giusto.

OMNISPORT | 25-11-2020 22:05