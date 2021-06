Vidal strizza l'occhio al Flamengo: "Sarebbe un sogno”

Arturo Vidal si trova impegnato in Brasile dove, con la maglia del Cile, è impegnato nella rassegna della Copa America. Dopo il pareggio contro l’Uruguay, la ‘Roja’ tornerà in campo nella notte italiana di venerdì per affrontare il Paraguay.

Dopo tre giornate, la selezione allenata dal Ct Lasarte è seconda nel proprio raggruppamento con 5 punti, frutto di due pareggi e una vittoria nelle prime tre uscite. In vetta c’è l’Argentina che di punti ne ha 7.

In attesa del prossimo appuntamento in terra verdeoro, è proprio il centrocampista dell’Inter ad aver lanciato un segnale inequivocabile a proposito di un futuro in Sud America. Sull’ex calciatore di Juve, Barcellona e Bayern Monaco, si vocifera da tempo di un forte interesse da parte del Flamengo.

Un apprezzamento decisamente contraccambiato dall’incursore capace di vincere nove degli ultimi dieci campionati ai quali ha partecipato, il quale ha ufficialmente aperto alla possibilità di vestire la maglia ‘Rubro-Negro’ nella prossima stagione: “Esiste la possibilità? Certo, ho sempre detto che il mio sogno è giocare nel Flamengo. Ho un contratto con l’Inter, ma chissà che il prossimo anno non possa giocarci. Sarebbe un sogno”.

Parole inequivocabili. Al termine della rassegna continentale si capirà se il calciatore legato alla formazione campione d’Italia sino a giugno del 2022 potrà presto trasformare il proprio sogno in realtà.

OMNISPORT | 24-06-2021 12:41