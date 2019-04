Vierchowod: “E’ una delle Juventus più forti”

Pietro Vierchowod, nel corso della sua lunghissima carriera, ha giocato anche con la casacca della Juventus.

Una sola stagione, quella perfetta visto che è diventato bianconero nell’anno in cui la squadra, allora allenata da Lippi, ha conquistato la Champions League (1996, contro l’Ajax). Virgilio.it l’ha intervistato, in esclusiva, per parlare del “momento Juventus”.

Vierchowod, parliamo di questo ottavo scudetto bianconero, vinto dominando tutte le avversarie…

“Una sensazione bellissima per i tifosi juventini ma mi sarebbe piaciuto vedere un campionato più combattuto. Chiaro che la superiorità è stata totale ma la colpa è anche delle avversarie che non erano attrezzate per dar fastidio a questa Juventus”.

Questa è la Juventus più forte di sempre?

“Una delle più forti. Certamente avere uno come CR7 alza, di parecchio, il livello della squadra”.

Al termine della stagione in corso, Allegri potrebbe lasciare la Juventus…

“La forza della Juventus è avere una grande società alle spalle che mette, ogni allenatore, nelle condizioni di fare bene. Prenderanno la decisione migliore, sempre per il bene della Juventus”.

Vierchowod che obiettivi personali ha attualmente?

“Voglio tornare ad allenare. Dopo diverse esperienze all’estero, anche in Ungheria, ho il desiderio di rimettermi in gioco”.

SPORTAL.IT | 20-04-2019 22:12