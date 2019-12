Vieri annuncia grandi colpi per l'Inter e bacchetta i tifosi

Non fischiate perché non è giusto però preparatevi perché stanno per arrivare nuovi campioni all’Inter. Bobo Vieri, si sa, non è mai di molte parole. Quando giocava all’Atletico Madrid lo chiamavano “el mudo”, il muto, perchè le sue (rare) conferenze stampa erano infarcite di lunghi silenzi ed anche ora che è diventato opinionista non è mai logorroico ma quando parla va ascoltato.

L’ANNUNCIO – L’ex bomber dell’Inter sta seguendo con passione e soddisfazione il cammino della squadra di Conte, che ora guida la classifica del campionato con due punti di vantaggio sulla Juventus e ha un motivo in più per essere ottimista.

I COLPI – Intervenendo a Tiki-Taka, il talk-show sportivo di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo dove fa coppia fissa con Cassano (che è sicuramente più spumeggiante nei suoi interventi) Vieri ha annunciato che l’Inter farà grandi colpi.

TOP SECRET – I nomi, però, non può dirli: “So che a gennaio all’Inter arrivano grandi giocatori, ma non posso dire altro, mi hanno detto proprio di stare zitto e di non dire in tv. Niente a nessuno, non posso se no ve lo direi ma è top secret”.

I FISCHI – Vieri era in tribuna sabato per assistere a Inter-Roma e come tutti ha sentito i fischi di delusione di San Siro ma avvisa: “Non sono d’accordo con i fischi di San Siro, poi le cose stanno andando bene. Se si sentono quando sei in campo? Si sentono tutti e 80mila, ti sfondano”.

QUI NAPOLI – Infine un pensiero anche sul Napoli: “Sono i calciatori ad andare in campo, non è vero che si gioca contro l’allenatore. La situazione del Napoli è abbastanza evidente”.

