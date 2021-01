Vieri: "Inter, manca sempre il salto di qualità"

Era tutto apparecchiato per il tanto agognato sorpasso sui cugini rossoneri, inevce l’Inter ha fallito. La sconfitta di mercoledi pomeriggio a Marassi contro la Sampdoria di Ranieri non è ancora andata giù a Bobone Vieri.

L’ex attaccante neroazzurro non usa mezzi termini ne tanto meno giri di parole per spiegare quello che pensa. “”Ci sono state tante occasioni, era troppo importante vincere. A volte devi fare schifo e portare a casa i tre punti. Tutte le volte che devono fare il salto di qualità, non ci riescono. Mi aspettavo lo facessero, considerato anche lo scontro diretto tra Milan e Juventus”.

Questo il suo pensiero emanato attraverso la sua BoboTv su Twitch. Idee chiare da bomber vero, e in effetti se l’Inter avesse vinto a Genova sarebbe primo ion classifica visto il ko del Milan in casa contro la Juventus.

Chissà se dopo questa bacchettata i neroazzurri riusciranno finalmente a superare il Milna in classifica. Il prossimo turno sembra però – sulla carta – favorire i rossoneri che ospitano il Torino. Per l’Inter di Conte un’altra trasferta su un campo piuttosto delicato come l’Olimpico. Ad attendere i neroazzurri, la lanciatissima Roma di Fonseca. Come la prenderebbe Vieri un’altro ko della sua ex squadra?

OMNISPORT | 08-01-2021 16:29