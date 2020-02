Vieri smonta il caso ma spaventa l'Inter

Continua ad aver fiducia nella sua ex squadra, nonostante la sconfitta, ma sa che da domenica sera sarà molto dura per l’Inter vincere lo scudetto. Bobo Vieri è stato tra i protagonisti di Tiki Taka, il talk show sportivo di Mediaset condotto da Pierluigi Pardo.

IL CASO – Nel commentare la vittoria della Lazio uno dei temi principali affrontato dallo studio è stato il mancato utilizzo di Eriksen dal 1′. In tanti hanno dei dubbi che il danese sia il giocatore giusto per il 3-5-2 di Conte.

FANTASIE – Non è però di questo avviso Vieri. L’ex centravanti nerazzurro smonta sul nascere ogni polemica e ricorda alcuni concetti basilari a giornalisti ed addetti ai lavori.

LA SPIEGAZIONE – Vieri si meraviglia delle polemiche e dice: “C’è già un caso Eriksen? E’ arrivato l’altro giorno. Io non l’ho visto in difficoltà, a cosa deve abituarsi? Il pallone è quello lì, si gioca 11 contro 11 in campo. Non vedo questi problemi, gioca sempre bene”.

L’AVVERSARIO – Il problema, casomai, è un altro. Ed è un’altra sua ex squadra, ovvero la Lazio. Bobo è chiarissimo: “La Lazio è fortissima, sta facendo un grande campionato. Sono obbligati a giocarsi lo Scudetto fino alla fine visto che la squadra è a un punto dalla Juventus”.

IL SIPARIETTO – Singolare infine il siparietto con il comico Pucci e lo sfottò a Ventola tra le risate di Vieri: “Questo qui giocava nell’Inter, capisci perché stiamo così?”

SPORTEVAI | 18-02-2020 11:19