Villarreal-Juventus, Allegri: "Qualificazione al 50%, Bonucci c'è"

21-02-2022 19:48

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal valida per l’andata degli ottavi di finale. Primo incontro in assoluto tra Villarreal e Juventus in una competizione europea, mentre è soltanto la seconda volta che gli spagnoli affrontano una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo l’Inter, eliminata ai quarti di finale nel 2005-06, grazie al successo casalingo, per 1-0, dopo la sconfitta in trasferta, all’andata 1-2 (2-2 complessivo, ma con la regola del gol in trasferta, che da questa edizione invece non verrà più considerata).

Queste le parole di Allegri:

“Non è un ottavo scontato, abbiamo 50% di probabilità di passare. Loro vengono da periodo molto buono come noi, sono esperti e hanno un allenatore molto bravo che non dà vantaggi. Dovremo stare attenti ai dettagli e portare l’episodio dalla nostra parte. Bisogna fare una partita ordinata e di pazienza, il nostro obiettivo è passare il turno ma il turno non lo passiamo domani”.

Una parola anche sul nuovo bomber Dusan Vlahovic, che affronterà la sua prima gara in assoluto in Champions League:

“Non sono d’accordo su quello che ha fatto la Juve con il Torino. Quella è stata una gara combattuta, la Juve ha fatto una buona partita. In 20 giorni siamo passati da arrivare forse quarti a vincere lo scudetto. Sono arrivati giocatori importanti ma Vlahovic domani debutta in Champions, non può avere tutte le responsabilità. Io lo devo proteggere, è normale che sia così. Quando avrà giocato 60-70 partite in Champions sarà un altro giocatore, è una questione di pressione. L’altro giorno si è ritrovato una prima pagina del Corriere dello Sport dove si diceva che non aveva fatto gol per la prima volta. L’anno prossimo siamo d’accordo che la Juve avrà più possibilità di vincere il campionato, ma non si può avere tutto subito. Poi ovvio che noi giochiamo per vincere in Champions, l’ambizione c’è. E in Coppa Italia e in campionato uguale, bisogna essere più equilibrati”.

Importantissima, per la qualificazione, la nuova regola dei gol in trasferta, che da questo turno non valgono più “doppio”:

“Non lo so nemmeno io. Ci sono i pro e contro, domani dobbiamo cercare di fare una bella prestazione e fare risultato. Poi dopo ottenere il passaggio del turno nella gara di ritorno”.

Infine, per Allegri, un discorso sui singoli:

“Bonucci ha fatto oggi il primo allenamento con la squadra, non ha avuto dolore e averlo domani è già un successo. Se servisse potrebbe entrare ma sicuramente rientrerà per la partita di sabato. Pellegrini rientrerà, Rabiot ha preso un colpo ed è a disposizione. Ci manca Dybala che sta facendo buone prestazioni. Domani giocano sicuramente Morata e Vlahovic davanti, ho dubbi a centrocampo. ernardeschi non sta bene, sta procedendo, domani dovrebbe cominciare a correre. Di Arthur sono molto contento, devo valutare”.

OMNISPORT