Viñales avanti a metà giornata, cadono i Marquez

Il più veloce della mattinata a Valencia è stato Maverick Viñales. Alle spalle del compagno di squadra di Valentino Rossi le due Yamaha Petronas di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Alex Marquez ha debuttato ufficialmente in Honda con una caduta in curva 10, per fortuna nessuna conseguenza per lo spagnolo. A terra anche il fratello Marc, finito nella ghiaia alla curva 13: la sua Honda ha lasciato dei pezzi sulla pista che hanno portato alla bandiera rossa e alla momentanea interruzione della sessione.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 14:37