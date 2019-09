Viñales in pole a Misano: Valentino Rossi e Dovizioso indietro

Maverick Viñales conquista la pole position del Gran Premio di San Marino. Nelle prove ufficiali a Misano, il centauro della Yamaha con il tempo di 1:32.265 si mette alle spalle un sorprendente Pol Espargaro, KTM, staccato di tre decimi, e la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo. Franco Morbidelli è quarto, davanti al campione del mondo Marc Marquez e alla Ducati di Andrea Dovizioso. Settimo a otto decimi dal compagno di scuderia Vinales è invece Valentino Rossi. Completano la Top Ten Zarco, Rins e Mir.

Grande delusione per Danilo Petrucci: il ducatista conferma il suo momento difficile e non riesce neanche a qualificarsi in Q2, chiudendo addirittura al diciassettesimo posto. Musi lunghi nella scuderia di Borgo Panigale per le sue prestazioni, non riesce a entrare nella top ten in griglia per la terza gara consecutiva.

Niente da fare anche per Andrea Iannone, che non riesce a entrare in pista per le qualifiche a causa di una caduta ed è a rischio per la gara. "Andrea ha subito due traumi contusivi alla spalla sinistra, è in grossa difficoltà, lo stiamo portando al centro medico, la vedo dura per lui", ha spiegato il dottor Zasa.

Previsto invece il flop di Jorge Lorenzo, che, in difficoltà anche venerdì, chiude al diciottesimo posto.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 M. VIÑALES 1:32.265

2 P. ESPARGARO +0.295

3 F. QUARTARARO +0.306

4 F. MORBIDELLI +0.445

5 M. MARQUEZ +0.477

6 A. DOVIZIOSO +0.773

7 V. ROSSI +0.814

8 J. ZARCO +0.858

9 A. RINS +1.000

10 J. MIR +1.166

SPORTAL.IT | 14-09-2019 15:05