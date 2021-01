Vincenzo Italiano non si illude sulla crisi della Roma

Quattro giorni dopo l’impresa in Coppa Italia, lo Spezia affronta ancora la Roma, sempre all’Olimpico, per l’ultima giornata del girone di andata.

Vincenzo Italiano ha presentato la sfida in conferenza stampa, caricando l’attenzione sulla necessità di non fidarsi della crisi dei giallorossi: “Siamo contenti per aver superato il turno e di aver fatto una buona prestazione con tanti giocatori che avevano bisogno di minuti, ma adesso dobbiamo archiviare quella partita e pensare a quella di sabato che è tutta un’altra storia. Si torna a cercare di fare punti importanti per la classifica e sappiamo che sarà dura. La Roma avrà sicuramente il dente avvelenato, conosciamo i loro valori, è una squadra che crea tanto, con giocatori di qualità, se li lasci ragionare ti creano pericoli in ogni situazione”.

Un cenno poi sulla condizione degli attaccanti: “Galabinov non giocava da tantissimo tempo, sono contento per il gol e quello che ha fatto nei minuti in cui è stato utilizzato. Saponara deve trovare la condizione e giocare, ma con lui non dobbiamo strafare”.

