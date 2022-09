05-09-2022 16:00

C’era grande curiosità attorno al futuro di Vincenzo Nibali e finalmente, dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, qualcosa è iniziato a trasparire in maniera piuttosto netta.

Futuro Nibali, la decisione del siciliano

Dopo l’annuncio del ritiro fatto al Giro d’Italia, in molti si sono chiesti cosa avrebbe fatto Nibali una volta sceso dalla bici e nelle ultime settimane le speculazioni si sono susseguite una dopo l’altra.

Alla fine, a far chiarezza ci ha pensato oggi La Gazzetta dello Sport che in un pezzo dedicato proprio al siciliano ha confermato come costui in qualche modo continuerà a frequentare il mondo il ciclismo.

I dettagli del futuro di Nibali

Nibali però, come svelato dalla Rosea, non indosserà più i panni del corridore bensì quelli di superconsulente della nuova squadra Professional di matrice elvetica capitanata da Douglas Ryder che dovrebbe, sulle ceneri della defunta Qhubeka-Nexthash, aprire i battenti all’inizio del 2023.

Il messinese quindi sembra destinato a mettere la sua esperienza al servizio del team svizzero (per il quale si fanno già i nomi degli italiani Matteo Moschetti, Filippo Conca e Antonio Puppio) ma non solo: con le conoscenze acquisite nella lunga carriera tra i professionisti, Nibali dovrebbe anche diventare ambassador del brand di abbigliamento ciclistico Q36.5 il quale sicuramente, oltre all’immagine del due volte vincitore del Giro d’Italia, potrò sfruttare al massimo anche i suoi feedback per la realizzazione dei propri prodotti.

Il presente di Nibali si chiama Vuelta

Prima di iniziare il nuovo capitolo della sua vita, tuttavia, Nibali ha da chiudere una carriera che l’ha consacrato come uno dei più grandi corridori italiani di sempre.

In particolare, il trentasettenne di Messina cercherà nell’immediato di cogliere un ultimo successo sulle strade della Vuelta Espana (corsa dove è attualmente impegnato con la sua Astana e che nella tappa di ieri l’ha visto tentare la fuga) prima di provare ad essere protagonista nelle classiche di fine stagione (Lombardia su tutte) che tanto bene gli hanno portato nelle scorse stagioni e che, questa volta, rappresenteranno il palcoscenico su cui Nibali saluterà i tifosi che tanto ha esaltato in questi anni.