Vuelta, 15° tappa: vince Arensman, Roglic guadagna 15'' su Evenepoel leader

La 15° tappa della Vuelta di Spagna, una delle tappe regine di questa corsa, la Martos-Alto Hoya de la Mora di 153 km, viene vinta in solitaria da Thymen Arensman, che arriva davanti a Enric Mas e a Miguel Ángel López.

Prima vittoria in un Grande Giro per l’olandese. Quinta posizione per Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che riesce a recuperare 15 secondi sulla maglia rossa Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), adesso primo assoluto in classifica con 1’34” di vantaggio

L’ordine di arrivo della tappa di oggi:

1. Thymen Arensman (NED/DSM) – 4:17:17

2. Enric Mas (ESP/Movistar) a 1:23

3. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 1:25

4. Jay Vine (AUS/Alpecin-Deceuninck) a 1:30

5. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 1:44

6. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 1:44

7. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) a 1:55

8. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) a 1:55

9. Louis Meintjes (RSA/Intermarché) a 1:55

10. Remco Evenepoel (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) a 1:59

11. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 2:10

12. Rigoberto Urán (COL/EF-EasyPost) a 2:33

13. Marc Soler (ESP/UAE Emirates) a 3:10

14. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 0:02. 3:29

15. David de la Cruz (ESP/Astana) a 4:33

16. Rein Taaramae (EST/Intermarché) a 5:33

17. Richard Carapaz (ECU/Ineos Grenadiers) a 6:18

18. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) a 6:57

19. Jan Polanc (SLO/UAE Emirates) a 6:57

20. Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) a 6:57

21. Mikel Landa (ESP/Bahrain-Victorious) a 7:00

22. Gino Mader (SUI/Bahrain-Victorious) a 7:05

23. Louis Vervaeke (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) a 8:00

24. José Félix Parra (ESP/Kern Pharma) a 9:50

25. Xandro Meurisse (BEL/Alpecin-Deceuninck) a 9:50

26. Óscar Cabedo (ESP/Burgos-BH) a 10:06

27. Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) a 10:19

28. Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) a 10:42

29. Wilco Kelderman (NED/Bora-Hansgrohe) a 10:42

30. Mikel Bizkarra (ESP/Euskaltel-Euskadi) a 10:42

31. Vadim Pronskiy (KAZ/Astana) a 10:42

32. Gregor Mühlberger (AUT/Movistar) a 10:42

33. Edoardo Zambanini (ITA/Bahrain-Victorious) a 10:56

34. Nelson Oliveira (POR/Movistar) a 11:16

35. Antonio Tiberi (ITA/Trek-Segafredo) a 11:53

La nuova classifica generale:

1. Remco Evenepoel 56h40’49”

2. Primoz Roglic +1’34”

3. Enric Mas +2’01”

4. Juan Ayuso +4’49”

5. Carlos Rodríguez +5’16”

6. Miguel Ángel López +5’24”

7. João Almeida +7’00”

8. Thymen Arensman +7’05”

9. Ben O’Connor +8’57”

10. Jai Hindley +11’36”