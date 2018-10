Vincenzo Nibali piange Andrea Manfredi

In un post sui suoi profili social, il campione del ciclismo Vincenzo Nibali ha ricordato l'ex ciclista Andrea Manfredi, una delle vittime del disastro aereo a Giacarta. "Andrea non ti conoscevo personalmente , ma davanti a questa tragedia resto senza parole. Riposa in pace. #AndreaManfredi", è quanto ha scritto lo Squalo.

Questa la nota della Bardiani, ex squadra di Manfredi: "La Bardiani-CSF ha appreso oggi dagli organi di informazione della scomparsa di Andrea Manfredi, ex corridore professionista che nelle stagioni 2014 e 2015 ha vestito la maglia del team, tra le vittime della tragedia aerea in Indonesia. Dirigenti, atleti, staff e sponsor del team esprimono con dolore il proprio cordoglio alla famiglia e a tutte le persone care ad Andrea. Il ricordo di un ragazzo solare, serio e innamorato del proprio sport rimarrà indelebile nella mente di tutti coloro che, in questi anni, hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Riposa in pace, Andrea".

SPORTAL.IT | 30-10-2018 10:10