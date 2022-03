Virale la foto che riabilita il rossonero: dietrofront dei milanisti

07-03-2022 11:55

Da quando ha di fatto bloccato la trattativa per il rinnovo di contratto con una richiesta fuori mercato per il Milan, Franck Kessié è stato spesso oggetto di pesanti critiche da parte dei tifosi rossoneri, molti dei quali chiedevano il suo accantonamento da parte del tecnico Stefano Pioli.

La foto di Kessie diventa virale

Sul successo di ieri sera al Maradona contro il Napoli, però, c’è molto del centrocampista ivoriano: evanescente nel primo tempo, quando è stato utilizzato da trequartista, Kessié è divenuto fondamentale nella ripresa col passaggio al 4-3-3 e soprattutto la necessità di difendere il gol di vantaggio.

L’ivoriano ha messo carattere e sostanza, spingendo molti milanisti a chiedergli scusa o comunque a riconoscere il suo valore: in particolare, è divenuta virale sui social una foto scattata nei minuti di recupero, quando Kessié ha difeso praticamente da solo il pallone sulla bandierina dall’attacco di tre giocatori del Napoli.

Il dietrofront dei milanisti

“Mamma mia che cos’è questa foto…”, scrive Magic esaltando la grinta con cui Kessie difende il pallone. “Kessie è un mostro”, aggiunge Emmanuel. “Bisogna dirlo, alla fine Kessié ha giocato un secondo tempo sontuoso”, il commento di Bettacer. “Nella prossima stagione Kessié mi mancherà per momenti come questo. Nessuno sa proteggere il pallone alla bandierina come Franck”, ammette G.

“Un Kessié con questa fame non si vedeva da Bergamo… io ci spero sempre che rinnovi”, aggiunge Tonaliano. “Dopo la partita di ieri Kessié quanto vuole? 11 milioni?…Diamoglieli!”, ironizza Deborah.

“Non so perché ma nella mia testa balena l’idea che Kessié voglia rinnovare: guardate qua come gioca”, scrive ST, ipotizzando che alla fine l’ivoriano possa restare al Milan. E Knorr è d’accordo: “Lo dico sottovoce ma una piccola parte della mia testa malata è convinta che se vinciamo lo scudetto Kessié non se ne va… Rimproveratemi pure”.

