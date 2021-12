Virtus Bologna, brutte notizie dall’infermeria

10-12-2021 18:29

Non sono aggiornamenti incoraggianti quelli che arrivano dall’infermeria per la Virtus Bologna.

Le V Nere hanno infatti comunicato che sia Nico Mannion che Kevin Hervey rientreranno direttamente nel 2022 e, pertanto, non potranno dare il loro contributo alla squadra in questo delicato momento della stagione.

Per quanto riguarda l’ex Golden State Warriors, questi ha iniziato a sottoporsi a trattamenti specifici per recuperare totalmente dall’infortunio alla schiena e non sarà arruolabile prima dell’inizio di gennaio.

Più delicata invece la situazione del nativo di Dallas al quale è stata riscontrata una lesione al menisco laterale del ginocchio destro che lo costringerà, il prossimo 14 dicembre, ad andare sotto i ferri. Il rientro, nel suo caso, dovrebbe avvenire per febbraio.

Chiara e netta la posizione dell’a.d. bianconero Luca Baraldi che, in merito alla situazione d’emergenza nel roster, ha dichiarato:

“L’infermeria è sempre corposa, è la nostra seconda squadra, ma in qualche modo si sta anche svuotando per certi aspetti. Mercato? Assolutamente no, andiamo avanti con i nostri uomini e cerchiamo di curare chi è fuori e aspettarli al rientro”.

