Virtus Bologna: Milutinov è il vero obiettivo

06-06-2022 10:08

Anche se si deve ancora giocare l’ultimo atto di una grande stagione, in casa Virtus è già iniziata la programmazione per la prossima stagione.

Lo scudetto non deve distrarrele voci di mercato, ma è ovvio che l’entourage dirigenziale delle V nere, hanno già messo nel mirino qualche rinforzo per affrontare al meglio il prossimo anno che vedrà Bologna giocare in Euroleague.

Se da una parte Kevin Hervey va verso l’addio e Nico Mannion affronterà la questione legata al suo futuro, soltanto dopo le finali scudetto, in entrata la Virtus lavora per inserire un colpo importante. Tanti nomi accostati al club bolognese come l’americano Jordan Mickey dello Zenit san Pietroburgo che però pare vicino ai turchi del Fenerbahçe; un altro nome di cui si sentono parecchi rumors è quello di Achille Polonara: l’ala grande del Fenerbahce invece potrebbe compiere il cammino inverso e accasarsi sotto le due torri.

Infine secondo l’opinione de La Repubblica edizione Bologna, il primo obiettivo della Segafredo è il centro serbo Milutinov da accostare a Jaiteh, anche se liberarlo dal contratto con il CSKA è operazione davvero complicata.