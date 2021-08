Virtus Bologna, parla Pajola: “A Mannion ho detto che dobbiamo essere pronti”

Dopo l’esperienza con l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, Nico Mannion e Alessandro Pajola continueranno a essere compagni di squadra in quel della Virtus Bologna.

La firma con le V nere dell’ex Warriors infatti porterà quest’ultimo a dividersi parquet e spogliatoio con la giovane promessa anconetana, parsa molto felice di ritrovarsi in squadra il prodotto dei Wildcats.

“Me l’aspettavo? No, mi auguravo per lui potesse restare in NBA, che penso sia un sogno per chiunque. E poi eravamo concentrati sull’azzurro” ha affermato Pajola augurandosi poi che la convivenza possa aiutare la crescita di entrambi.

“Sarà molto bello, metteremo tutte le nostre energie in campo. Il nostro compito sarà accumulare l’esperienza che ci trasmetteranno i compagni grandi, un coach super esperto, tutto lo staff. E divertirci. A Nico ho detto che dobbiamo essere pronti, carichi” è stato il pensiero del classe 1999.

OMNISPORT | 26-08-2021 15:18