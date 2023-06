Virtus Bologna, Weems pronto per una nuova avventura

Dopo quattro anni alle V Nere, l'ala è pronta per una nuova avventura in Serie A.

29-06-2023 08:48

Con la casacca della Virtus Bologna ha giocato per quattro stagioni, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. L’avventura alle V Nere è terminata con la brutta sconfitta nelle LBA Finals contro l’Olimpia Milano. Ora Weems è pronto a rimettersi in gioco altrove.

“Sono vicino ad un accordo in Italia in Serie A. Ho appena cambiato agente. Ci sono ancora alcune cose da appianare ma sembra che resterò in prima divisione italiana ma non sono ancora sicuro del dove”, le sue chiare parole allo Springfield Daily Citizen. Una battuta anche sul suo non impiego nelle LBA Finals da parte di coach Scariolo: “L’allenatore ha deciso di andare con un altro tipo di roster. Ma non mi sono lamentato con il buon Dio. Tutto accade per una ragione”.