Virtus, l'addio in lacrime di Kyle Weems

Con una lettera ha salutato la squadra di Scariolo

30-06-2023 11:04

Prende forma la Virtus del futuro e così ci sono i primi addii. Tra questi quello di Kyle Weems, che per quattro anni ha fatto parte del roster di Bologna. Il giocatore dalla prossima stagione non sarà più a disposizione di Scariolo e ha deciso di dare l’addio con una toccante lettera in cui si è pure commosso.

“Cara Bologna e Cari tifosi Virtus, dal primo giorno avete accolto me e la mia famiglia a braccia aperte. Ho sempre percepito che saremmo stati una grande coppia, mettendo insieme la mia energia, lotta e amore per il gioco e la vostra passione…Da quando sono arrivato a Bologna vi ho dato tutto quello che avevo, ogni volta che ho avuto la possibilità di indossare la maglia Virtus posso dire con onestà che è stato un onore e sono stato molto orgoglioso di averla vestita”.