Virtus, Sacripanti spiega cosa sta succedendo

Conferenza stampa complicata alla vigilia del match di campionato contro Cantù per Stefano Sacripanti, che, dato sull'orlo dell'esonero in settimana, è ancora sulla panchina della Virtus.

"Io penso alle cose in campo, non a quello che succede intorno, Certo, ci ha sorpreso questo clamore, ma la società mi ha detto che le voci non hanno nessuna base. Non posso dire altro, io mi concentro sul mio lavoro, sono orgogliosissimo di allenare la Virtus e rappresentare i tantissimi tifosi che hanno tutto questo affetto verso di noi. Poi siamo professionisti, viviamo sotto pressione, e sorridendo dico che mia madre mi consigliava sempre di andare a lavorare in banca… L’extra campo non ci deve riguardare, noi dobbiamo dare noi stessi sul campo. Ma ho la rassicurazione della società, questo mi mette nella condizione di lavorare con dedizione".

"Noi dobbiamo essere bravi a vincere, tutto qui. Una volta, quando le cose andavano male ne discutevano in tre al bar. Ora ci sono i forum, i social, e da dieci si diventa in cento e più, tutto si allarga a macchia d’olio: dobbiamo adeguarci, ma la società mi ha confermato la fiducia. Spero di essere ancora più bravo in panchina e che la squadra sia concentrata sugli impegni

SPORTAL.IT | 09-03-2019 15:40