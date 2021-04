Virtus stanca? Dalmasson non si illude

Per la Serie A1 di basket è tempo di quintultima giornata di regular season.

Tra le partite più attese c’è quella della Virtus Bologna in casa contro Trieste.

Scontro diretto in zona playoff, ma il coach dei giuliani Eugenio Dalmasson non si illude che la squadra di Djordjevic sia distratta dall’imminente gara 3 di EuroCup contro Kazan:

“Dobbiamo sperare che loro non siano al top – ha detto il tecnico di Trieste alla vigilia – mentre noi non potremo sbagliare nulla. Non dobbiamo pensare che saranno stanchi, perché hanno una rosa costruita per sostenere tanti impegni. Indubbiamente incontrarli tra una partita e l’altra di Coppa può essere un vantaggio, ma non dobbiamo pensarci”.

Dalmasson invita il gruppo ad un altro sforzo nonostante l’emergenza: “Siamo entrati nella fase cruciale della stagione e per noi ci sarà anche l’impegno infrasettimanale. La stagione è anomala per tutti, arriviamo a Bologna con tanti giocatori non in forma, ma dobbiamo farci trovare pronti per non disperdere quanto fatto finora”.

