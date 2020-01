Vitali: "Ci sentiamo tutti protagonisti"

Michele Vitali ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Champions League contro il Sig Strasburgo: "Sicuramente con Strasburgo ci aspetterà una partita fisica. Dobbiamo essere bravi nel continuare a fare le nostre cose con continuità per tutti i 40 minuti perché sappiamo che partite così non si vincono nel primo quarto, specialmente in trasferta. Loro hanno giocatori di talento che dovremo essere bravi a limitare con la nostra difesa di squadra che ci ha contraddistinto fino adesso, per poi continuare a giocare passandoci la palla in attacco come stiamo facendo molto bene dove siamo tutti coinvolti alla perfezione", spiega il giocatore della Dinamo Sassari.

La chiave sarà "la condivisione della leadership: tutti siamo protagonisti e siamo tutti pronti a fare quello che serve per vincere. Per quanto riguarda me mi sento bene, ho tanta voglia di continuare a lavorare per migliorare per cercare di arrivare più in alto possibile con la Dinamo".

SPORTAL.IT | 21-01-2020 17:07