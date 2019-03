Vittoria Dovizioso congelata, deciderà la Corte d'Appello

La vittoria di Dovizioso in Qatar, al primo appuntamento della stagione 2018/19 della MotoGP, è, attualmente, congelata. Il pilota italiano dovrà attendere giorni, forse settimane, prima di poter festeggiare, realmente, il successo, in volata, su Marquez. Quattro team, ossia Honda, Ktm, Aprilia e Suzuki, sono convinti che la Ducati abbia violato il regolamento. Sotto accusa l'appendice davanti alla ruota posteriore della moto italiana.

Un'innovazione tecnica che, secondo Honda e le altre case coinvolte, non sarebbe in linea con i regolamenti attuali che "governano" la MotoGP. Dopo un primo reclamo (respinto), i responsabili dei quattro team hanno deciso di fare appello contro la delibera che, almeno in un primo tempo, scagionato la Ducati. Una presa di posizione forte che ha costretto l'Appeal Stewart, in mancanza di tutti gli elementi necessari per arrivare ad una decisione finale, a demandare il tutto alla Corte d'Appello della Federazione. Le quattro case automobilistiche potranno ora inviare nuovi documenti per sostenere la loro tesi e "spingere" la Corte d'Appello della Federazione a penalizzare la Ducati per l'utilizzo dell'ormai famosa appendice.

Di conseguenza, la vittoria di Dovizioso è, per il momento, congelata. La classifica finale è "sub judice". Da capire ora quanto tempo sarà necessario per chiudere la questione. Un inizio di stagione con giallo. Da notare che, tra i team che hanno deciso di contestare l'uso dell'appendice presente sulla Ducati, non è presente la Yamaha di Rossi. Al momento, nessuna reazione ufficiale da parte della Ducati su quanto sta accadendo dopo il successo, in pista, di Dovizioso in Qatar. La casa italiana, come racconta Sky Sport, aveva già "presentato" la novità in questione alla Federazione, ricevendo l'ok a procedere.

