Vittoria nel recupero dell'Inter a Lecce. Il Monza battuto dal Torino in casa

13-08-2022 23:00

Subito una vittoria col brivido per l’Inter nella partita d’esordio della Serie A 2022-2023. Allo Stadio Via del Mare i nerazzurri hanno battuto per 2-1 i padroni di casa del Lecce solamente nei minuti di recupero, eppure Lukaku era andato a segno solamente dopo un minuto e mezzo: su cross dalla sinistra di Dimarco, sponda di Darmian e colpo di testa vincente del figliol prodigo belga.

Tuttavia al terzo minuto della ripresa c’è stato il pareggio del Lecce: Ceesay, servito da Di Francesco, ha battuto rasoterra Handanovic. La partita sembra ormai avviata sul pareggio, ma al 95’ arriva il gol vittoria per l’Inter: angolo di Barella, Lautaro prolunga e la palla arriva a Dumfries, uno dei più chiacchierati in chiave mercato, che segna dall’area piccola.

È andata male al Monza la sua partita d’esordio assoluto in Serie A. I brianzoli sono stati battuti in casa dal Torino per 2-1. Al 43’ granata in vantaggio con il nuovo acquisto Miranchuk, il raddoppio arriva al 66’ con Sanabria in mezza rovesciata, il Monza accorcia poi le distanze al 94’ con Mota.