Vitucci al settimo cielo: "Risultato sensazionale e meritato"

Sarà anche stata una partita che ha dato solo un “primato temporaneo”, come dichiarato da Frank Vitucci al termine della gara, ma l’impresa di Brindisi, vittoriosa per 88-82 in casa dell’Olimpia Milano ancora senza macchia in campionato resterà nella storia della società pugliese.

Il coach veneziano ne è consapevole: “Abbiamo vinto con merito ottenendo un risultato straordinario contro una squadra fortissima”.

Vitucci individua poi il momento chiave della sfida: “Nel secondo quarto siamo stati bravi a reagire a un momento difficile nel quale l’Olimpia poteva scappare via. C’abbiamo messo freddezza e determinazione, poi siamo stati bravi a gestire il vantaggio”.

C’è anche tempo per una dedica speciale: “Il primo pensiero va ai nostri tifosi e a tutta la Regione: sentiamo il loro sostegno anche se non possono seguire le partite dal vivo”.

OMNISPORT | 13-12-2020 21:26