Vlahovic, il cuore non batte solo per la Juve: "Lo sanno tutti"

18-02-2022 10:14

La stagione della Juventus è entrata nel vivo. Il pari con l’Atalanta acciuffato all’ultimo secondo domenica scorsa, il derby col Toro che incombe e poi la Champions a partire da martedì con l’andata degli ottavi sul campo del Villareal. Per Dusan Vlahovic arriva il momento in cui dimostrare il suo valore dopo l’operazione di mercato che lo ha portato, tra mille polemiche in bianconero. Ma per il bomber serbo il momento è importante anche nella vita privata visto che pare oramai ufficiale, o almeno ufficioso, il suo nuovo flirt. Lei è una ex Miss Italia ed ora Miss Serie B. Si chiama Carolina Stramare ed è ovviamente bellissima e cliccatissima sui social.

Dusan Vlahovic ha un nuovo amore: Carolina Stramare

Non è durato molto lo status da “single” di Dusan Vlahovic. Forse non lo è mai stato. Da qualche settimana si sapeva della fine della sua relazione con l’attrice e influencer Maria Sole Pollio. Ma pare essersi immediatamente consolato e da subito impegnato in una nuova storia d’amore, quasi verrebbe da pensare, in coincidenza con la svolta della sua carriera, dalla Fiorentina alla Juventus lo scorso gennaio. Vlahovic già da un po’ di tempo si sta frequentando con Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019 ed ora volto della serie B della piattaforma Helbiz.

Vlahovic e Carolina Stramare, il nuovo amore

I due si sarebbero incontrati a Firenze tempo fa: dopo il trasferimento a Torino del classe 2000 avrebbero anche passato insieme i rispettivi compleanni che cadono a un giorno di distanza l’uno dall’altro, il 27 gennaio la Stramare, il 28 Vlahovic. Il gossip parla anche di un Suv ricevuto in regalo da Carolina per il suo 23° compleanno con mittente misterioso che potrebbe essere proprio il bomber della Juve. A darne notizia tra i primissimi Novella 2000:

I due si sarebbero conosciuti quando lui era ancora a Firenze: la storia sarebbe andata avanti con il suo arrivo a Torino, tanto che la coppia avrebbe trascorso insieme anche i rispettivi compleanni, che cadono a solo un giorno di distanza. Lui ha compiuto 22 anni il 28 gennaio mentre lei ha spento 23 candeline il 27. Tra i regali ricevuti dalla showgirl anche un Suv nuovo di zecca, il cui misterioso e generoso mittente è rimasto anonimo.

Chi è Carolina Stramare, da Miss Italia e Miss Serie B

Carolina Stramare è una modella, presentatrice originaria di Genova, classe 1999. E’ stata eletta Miss Italia nel 2019. Con il passare del tempo si è imposta, anche grazie al titolo di più bella d’Italia, nel mondo della moda e dello spettacolo. Nel 2021 avrebbe dovuto far parte del cast dell’Isola dei Famosi, partecipazione saltata in extremis. Sempre lo scorso anno ha condotto per una puntata, insieme a Enrico Papi, la nuova edizione di “Scherzi a Parte” su Canale 5. Anno d’oro per lei il 2021 perchè sempre lo scorso anno è diventata il volto della piattaforma Helbiz che l’ha scelta per condurre i programmi legati alla serie B, di cui detiene i diritti, raccogliendo di fatto l’eredità di Diletta Leotta, volto della serie B ai tempi di Sky. Anche se nel mondo dello spettacolo è conosciuta come “la Megan Fox italiana”.

SPORTEVAI