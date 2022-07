VNL, ora tocca ai ragazzi di De Giorgi: i convocati

18-07-2022 16:09

Dopo l’esaltante vittoria della Nazionale di volley femminile nella VNL, tocca agli azzurri di Fefè De Giorgi affrontare l’ultimo atto. La formazione italiana scenderà in campo a Bologna, sede della Finals, il 20 luglio nella sfida contro l’Olanda guidata dal tecnico italiano Roberto Piazza.

Dopo le 3 settimane della fase preliminare l’Italia di De Giorgi con 10 vittorie e 31 punti si è posizionata in testa alla classifica ottenendo quindi la prima posizione avanti alla Polonia grazie ad un miglior quoziente set.

L’Italia, che in qualità di paese ospitante avrebbe avuto diritto al primo posto nel caso in cui avesse concluso la fase preliminare tra le prime otto, ha conquistato sul campo il primo posto subendo solo due sconfitte (con la Francia in Canada all’esordio e col Giappone al tie break nelle Filippine) inanellando 10 vittorie nelle tre week giocate tra Canada, Filippine e Bulgaria.



I 14 di Ferdinando De Giorgi per le Finals di Bologna

Centrali: Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Roberto Russo.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Opposti: Yuri Romanò, Ivan Zaytsev.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

Calendario Finals – Unipol Arena (Bologna)

Quarti di finale

QF3 – 20 luglio ore 18 Usa-Brasile

QF1 – 20 luglio ore 21 Italia-Olanda

QF4 – 21 luglio ore 18 Francia-Giappone

QF2 – 21 luglio ore 21 Polonia-Iran

Semifinali

23 luglio – ore 18 semifinale 1

23 luglio – ore 21 semifinale 2

Finali

24 luglio ore 18 finale 3°-4° posto

24 luglio ore 21 finale 1°-2° posto