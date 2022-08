02-08-2022 14:40

Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e, a meno di clamorosi ribaltoni in quest’ultimo mese di calciomercato, è destinato a rimanere tale.

Osimhen al Bayern, la smentita di Salihamidžić

A dare una rilevante conferma in tal senso è stato direttamente il ds del Bayern Monaco Hasan Salihamidžić il quale, ai microfoni della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss, ha smentito categoricamente l’interesse dei bavaresi per Osimhen.

“Smentisco categoricamente questa notizia, non corrisponde al vero. Non siamo assolutamente interessati ad intavolare una trattativa con il Napoli per Victor Osimhen, non abbiamo mai fatto un’offerta. Non c’è nulla in tal senso. Smentite questa voce e fatelo in fretta” ha affermato nettamente l’ex giocatore della Juventus.

Bayern, senza Osimhen poche alternative per il post Lewandowski

Osimhen era stato accostato negli scorsi giorni al Bayern Monaco come uno dei papabili sostituti di Robert Lewandowski, emigrato (non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa) al Barcellona dopo otto stagioni in Baviera.

La conferma di Salihamidžić di fatto però toglie l’attaccante del Napoli dalla lista dei possibili rimpiazzi del polacco, posto per il quale restano vive le candidature di Harry Kane e di un Cristiano Ronaldo che, seppur tornato a vestire in amichevole la maglia dello United, viene sempre dato in partenza da Manchester.

Attacco Napoli, tutto su Raspadori

Il Napoli dunque può tirare un sospiro di sollievo, tenersi stretto il proprio gioiello e pensare ora a completare il prima possibile la rosa della prossima stagione trovando quell’attaccante da affiancare proprio a Osimhen.

In quest’ottica il numero uno sulla lista di Giuntoli resta sempre Raspadori del Sassuolo, giocatore che il club campano mira a mettere sotto contratto il prima possibile per scongiurare l’inserimento della Juventus che avrebbe tanto il sapore della beffa.

