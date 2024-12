Volley A1 femminile, Conegliano e Milano senza ostacoli: De Gennaro storica, Egonu da record nel Boxing Day

Neanche le fatiche del Mondiale per club sembrano impensierire la corsa delle ragazze di Santarelli che battono anche Talmassons con qualche difficoltà, la Numia si impone nettamente a Roma

Le fatiche del Mondiale per club si fanno sentire ma Conegliano sembra riuscire sempre a trovare le risorse per portare a casa la vittoria. Anche Milano al ritorno in campo in serie A1 non sbaglia con il Boxing Day della A1 femminile che regala anche delle cifre importanti per due stelle della nostra pallavolo: Paola Egonu e Monica De Gennaro.

Conegliano, l’arte di saper vincere

La Imoco Conegliano sembra aver trovato la formula perfetta per essere vincente. Tornare a giocare in campionato dopo le fatiche del Mondiale per club e una vittoria storia non era semplice, in casa contro il Talmassons si fa festa per il trionfo conquistato in Cina ma è anche il momento di fare sul serio. Le ragazze di Santarelli sono senza dubbio meno brillanti del solito, la formazione friulana dà del filo da torcere alle campionesse del mondo che si impongono in tre set ma devono lottare fino alla fine di ogni parziale per riuscire a piegare la resistenza avversaria. Alla fine arriva la vittoria consecutiva numero 23 di questa stagione con Monica De Gennaro che si conferma regina delle feste con la decima vittoria conquistata nel giorno di Santo Stefano.

Milano a valanga a Roma

Era una partita ricca di insidie anche quella della Numia Milano sul campo della Smi Roma. Ma alla fine Sylla e compagne portano a casa i tre punti abbastanza nettamente. Il terzo posto nel Mondiale per club, accolto con un misto di delusione e soddisfazione, potrebbe essere benzina importante per il resto della stagione. Al PalaEur, le ragazze di Lavarini giocano una partita “chirurgica” contro la formazione capitolina: match sempre tiratissimo ma nei momenti chiave la Numia ha saputo far valere non solo il maggior tasso tecnico ma anche l’abitudine a sfide tirate. Ancora una prestazione sontuosa per Paola Egonu che chiude a quota 21 punti e si prende il record di miglior realizzatrice del Boxing Day superando Carmen Turlea.

Volley femminile, Serie A1: i risultati

Questi i risultati della seconda giornata di ritorno della serie A1 di volley femminile:

Wash4Green Pinerolo-Igor Gorgonzola Novara 1-3

Imoco Conegliano-Volley Talmassons 3-0

Reale Mutua Fenera Chieri-Honda Olivero Cuneo 3-1

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze 3-1

Megabox Savio Vallefoglia-Bartoccini Perugia 3-1

Bergamo-Eurotek Busto Arsizio 3-0

Smi Roma-Numia Vero Milano 0-3

La classifica: Conegliano* 39, Scandicci 33, Novara 30, Milano* 28, Busto Arsizio* 26, Bergamo 24, Chieri 23, Vallefoglia 18, Pinerolo* 15, Firenze 14, Perugia 11, Roma 10, Talmassons 9, Cuneo 8.

*una partita in meno